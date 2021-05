Wandel de 100 km rond Ieper

Tijdens het O.H. Hemelvaartweekend is er traditioneel een wandeldriedaagse in Ieper. Door de coronacrisis kan die niet doorgaan zoals gewoonlijk. De organisatoren wilden de handdoek niet gooien en werkten een nieuwe formule uit.

Vanuit Ieper en de 10 deelgemeenten kan iedereen in lus-vorm wandelen over afstanden van acht tot meer dan veertig kilometer. De parcoursbouwers hebben vijf lussen in achtvorm van ±20km uitgestippeld. Elke lus van 20km bestaat bovendien uit twee kleinere lussen van een tiental km die telkens ook apart gestapt kunnen worden. Ideaal voor minder geoefende stappers, gezinnen met kinderen en G-sporters.

De 11 startplaatsen bevinden zich ter hoogte van de kerk/dorpsplein in elke Ieperse deelgemeente (St-Jan, Zillebeke, Hollebeke, Voormezele, Dikkebus, Vlamertinge, Elverdinge, Brielen, Boezinge, Zuidschote) en aan de Fenix waar telkens een grote 100km-kegel de startplaats zal aanduiden.

Inschrijven hoeft niet en elke wandelaar kan vrij bepalen wanneer, waar en welke lus hij/zij wenst te stappen. Alles samen zullen er meer dan 100km wandelwegen bewegwijzerd worden. Een aantal lussen van 20km raken elkaar waardoor er voor de liefhebbers ook ±40km kan gewandeld worden. De parcours lopend afleggen kan uiteraard ook. Het wordt een 12-daagse vrijblijvende ‘gratis’ formule zonder inschrijvingen, bevoorradingen… maar met de focus op wandelen in en ‘rond’ Ieper.

De parcoursen kan u ook downloaden op http://www.100km.be/nl/.