Wandelaars in de voetsporen van de zusters Benedictinessen

Tussen Gistel en Brugge vond zaterdag 8 juli de Weg van de zusters plaats. Dit is een historische belevingstocht tussen de Abdij Ten Putte in Gistel en de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir wandelde ook mee.

Vele wandelaars konden zich zaterdagmiddag uitleven tussen Gistel en Brugge. Daar vond de Weg van de zusters plaats: een historische belevingstocht, waarmee de wandelaars in de voetsporen treden van de zusters Benedictinessen in 1578. De deelnemers kunnen starten op 4 plaatsen langs het parcours voor een tocht van 36, 22, 10 of 5 kilometer. Bij de start, onderweg en bij de aankomst maken de deelnemers uitgebreid kennis met de spiritualiteit en de rijke geschiedenis van de zusters Benedictinessen. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir wandelt de laatste 5 kilometer mee: "Deze unieke en zinvolle tocht is niet alleen historisch en toeristisch zeer waardevol, maar bovendien is het tragische verhaal van Sint-Godelieve, die om het leven kwam door partnergeweld, helaas ook vandaag nog zeer actueel." De Sint-Godelieveabdij in Brugge is het eindpunt waar Toerisme Vlaanderen 400 jaar na de stichting bouwt aan een nieuwe toekomst voor de abdij.

De deelnemende wandelaars krijgen een belevingsgids die aan elke start- of stopplaats verder wordt aangevuld. Informatieborden en podcasts vertellen onderweg het boeiende verhaal van de zusters. Alle wandelaars ontvangen een sjaaltje met het logo van ‘Weg van de zusters’. Dat verwijst naar het onfortuinlijke lot van Sint-Godelieve. Het sjaaltje zou later Sint-Godelieves handelsmerk worden.

De opbrengst van de tocht gaat naar de gemeenschap van vrijwilligers die binnenkort onderdak zullen vinden in de Sint-Godelieveabdij.