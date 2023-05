"Wanneer is het aan ons ?" Waregems station in de kou tot 2032

Het stadsbestuur van Waregem is erg verbouwereerd dat het treinstation opnieuw geen plaats kreeg in het investeringsplan van de NMBS voor de komende 10 jaar. Op verhoogde perrons en betere algemene toegankelijkheid is het wachten tot 2032.

Met een honderdtal actievoerders en leden uit alle fracties van de gemeenteraad is dinsdagavond actie gevoerd. "Terwijl in Kortrijk een megalomaan project begint, moeten wij in de kou staan tot in 2032", klinkt het bij sommigen.

Het stadsbestuur verwoordt de frustratie als volgt: "Niettegenstaande uitgesproken ambities, door de NMBS, over ‘autonome toegankelijkheid’ en de jarenlange beloftes in die zin naar onze stad blijft de NMBS Waregem stiefmoederlijk behandelen. Sinds het Waregemse station in december 2009 het statuut van IC-station kreeg, zijn vooral het aantal treinen en reizigers verhoogd, maar niet het comfort van de reizigers."

" Een en ander betekent dat er in het Waregemse station voor 2032 nog steeds géén verhoogde perrons komen, géén algemeen verhoogde toegankelijkheid van het station en géén lift die geschikt is voor personen met een handicap of reizigers met een fiets of veel bagage. Dat de vele reizigers in Waregem en in het bijzonder mensen met een handicap daardoor opnieuw genegeerd worden, vindt het stadsbestuur erg verbazend. Ondanks een gemiddelde van 2576 reizigers per weekdag (cijfers uit 2022) blijken stations met lagere reizigerscijfers zoals Heist en Blankenberge meer prioritair voor de NMBS."