In het woon- en zorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate gebeuren zaken die niet door de beugel kunnen.

Dat meldt de VRT. Het personeel klaagt over de hoge werkdruk, maar ook de bejaarden zelf worden er niet verzorgd zoals het moet, zegt een vrouw die er werkt.

Volgens haar wordt er bespaard op medisch materiaal, op het bedlinnen, onderhoud en op de inrichting van het gebouw.

Op de afdeling voor mensen met dementie kan maar drie keer per nacht iemand een kijkje gaan nemen. Daarom worden sommige demente bejaarden opgesloten in hun kamer of vastgebonden in hun bed.