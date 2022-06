Wapenfabriek geopend in achterhaven Oostende

Met de inhuldiging van ECA-Drones and Robotics is in Oostende een wapenfabriek geopend in de achterhaven.

Het gaat om een nagelnieuwe mijnbestrijdingsfabriek waar zowel onderwaterdrones worden gebouwd, als onbemande bootjes voor militaire doeleinden. Er werken straks 50 mensen en zowel voor Oostende, als voor defensie en de marine wordt het bedrijf belangrijk.

De ultramoderne vestiging van ECA in Oostende werkt samen met de Franse militaire scheepsbouwer Naval die onze 4 nieuwe fragatten en 16 mijnenjagers bouwt. Eca is wereldwijd specialist in robots en drones voor militaire operaties. Ze steken ook niet onder stoelen of banken dat ze geen speelgoed maken.

Eca is Frans en bestaat bijna 90 jaar. Ook in Moeskroen is er een vestiging met 15 ingenieurs. In Oostende bouwt Eca 6 types onbemande onderzeedrones en telegeleide bootjes die autonoom mijnen opsporen en vernielen met springstof.

Eca zoekt trouwens nog arbeidskrachten. De geopolitieke situatie en de toestand rond de zwaar bemijnde Oekraïense havens van Odessa en Marioepol bijvoorbeeld bieden al toekomstperspectief. Oostende is mét de mijnbestrijdingschool Eguermin al wereldwijd gespecialiseerd in ontmijning.