The Commonwealth War Graves Commission, die verantwoordelijk is voor de Britse begraafplaaten in onder meer de Westhoek, heeft een nieuw bezoekerscentrum in Beaurains in Frankrijk geopend.

In die bezoekersattractie wil ze het grote publiek meer vertellen over de vele taken van de CWGC in al haar aspecten. Je kan er onder meer graveerders aan het werk te zien. Een restauratie van een grafsteen is detailwerk, en kan vele uren duren. Je komt er ook meer te weten over de rol van de CWGC bij het bergen en begraven van oorlogsslachtoffers die op vandaag nog altijd in de Westhoek gevonden worden.