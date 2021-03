War Heritage Institute zal deel Ieperse kazerne innemen

De militaire kazerne in Ieper wordt in de toekomst gedeeltelijk omgebouwd als museaal depot van het War Heritage Institute.

Dat vernam kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) uit Brugge van defensieminister Ludivine Dedonder. Het kwartier Lemahieu wordt tegen 2023 afgebouwd en verhuist naar het binnenland. Voor 70 à 80 militairen moet nog een sociaal aanvaardbare oplossing gevonden worden.

"Zeer positief is dat een deel van de kazerne zal omgebouwd worden in een museaal depot van het War Heritage Institute", zegt Pillen. "Dit zal het toeristische karakter op het vlak van oorlog en herdenking van de Westhoek en Ieper nog kunnen versterken". Het WHI beheert nu al de sites bunker Kemmelberg en de Dodengang in Diksmuide.