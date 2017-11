War Requiem in Brugs Concertgebouw op wapenstilstand

Britten is één van de grootste componisten van Engeland uit de twintigste eeuw. Zijn War Requiem is een pleidooi voor vrede en het wordt best wel indrukwekkend want op het podium staan 200 zangers en muzikanten. Een kamerorkest, een symfonisch orkest en twee koren zullen vanavond en morgen het beste van zichzelf geven.

Het stuk werd voor het eerst opgevoerd in de kathedraal van Ieper, nu vijftig jaar geleden. Ook koning Boudewijn en koningin Fabiola waren aanwezig. Het is een mooi symbolisch moment om het opnieuw uit te voeren in het kader van de topstukkenweek. Een meesterwerk dat je moet gehoord hebben, vinden ze in het Concertgebouw, met Latijnse misteksten en oorlogspoëzie van Wilfried Owen.

Front

In het Concertgebouw loopt ondertussen de tentoonstelling Front met werk van twaalf kunstenaars die zich lieten inspireren door het ‘War Requiem’ De expo met onder meer werk van Merel Van de Casteele uit Kortrijk en foto’s van Tom Callemin uit Brugge loopt nog tot 26 november.