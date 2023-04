In Wevelgem zijn één van de grootste werken van deze legislatuur achter de rug. De verbindingsweg naar Moorsele is heraangelegd. Het verkeer moest anderhalf jaar omrijden.

Via de Warandestraat en de Roeselarestraat kan je opnieuw via de brug over de A19 van Wevelgem naar Moorsele en omgekeerd. De verbindingsweg is met verhoogde éénrichtingsfietspaden een heel stuk veiliger. Tegelijkertijd liet Wevelgem ook rioleringswerken uitvoeren.

(lees verder onder de foto)

Deze realisatie was één van de grootste werven van deze legislatuur. Wevelgem investeerde ongeveer 5 miljoen euro in de volledige herinrichting.