Ware Gloed: een magische lichtwandeling in Waregem

Dit weekend baadt het centrum van Waregem in een warme gloed. Het Park Casier is omgetoverd tot een sprookjesachtige tuin met lichteffecten, vuur en spektakel. En in het donker komen de lichtfiguren tot leven.

Het lijk alsof je een andere wereld binnen stapt. Het park Baron Casier word dit weekend ingenomen door lichtfiguren, gevelprojecties, zuilen van licht en lichtkunstwerken, kortom Waregem zoals je de stad nooit eerder zag: "Als die speciale effecten, allé, het park Casier is een heel andere hof. Het is een droomhof nu, met al die kleuren. Het is schoner dan ik dacht dat het zou zijn".

LICHT ALS KUNSTBRON

Vreemde figuren banen zich een weg door het water van de beek op weg naar nergens. Licht als bron om een kunst te creëren. Het is een bevreemdend spektakel dat de fantasie van de bezoekers prikkelt. De lichtwandeling van 1,2 kilometer loopt verder over de Markt en door het Pand en is nog te bezoeken tot zondag.