Waregem één van de hotspots op Open bedrijvendag

De stad Waregem is – net als Brugge trouwens – één van de hotspots. Niet alleen gunnen zes bedrijven een blik achter de schermen, ook de stad Waregem zelf én de politie nemen deel. Je kan er onder meer het stadhuis, de bibliotheek en het nieuwe politiekantoor bezoeken.

Bij TVH, specialist in onderdelen van technische voertuigen, waaronder vorkheftrucks, maken ze alles klaar om een massa bezoekers te ontvangen. Isabelle Vande Voorde, TVH Waregem: "Dit jaar in maart is ons nieuw hoofdkantoor geopend. Mensen kunnen er kennismaken met nieuwe bureaus en bedrijfsrestaurant en ons paradepaardje: het experience center. Ze kunnen met een virtuele drone vliegen, met een heftruck een parcours afleggen. Onze indrukwekkende automatische magazijnen zijn indrukkend om te bekijken. Voor de kinderen is er ook een fotozoektocht om hun aandacht erbij te houden."

Bij TVH verwachten ze zondag zo'n 4000 bezoekers. Het integrale aanbod in onze provincie kan je bekijken op deze website van Open Bedrijvendag.