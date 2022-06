Waregem doopt zich om tot kinderstad

Waregem veranderde dit weekend in een kinderstad. In het Regenboogpark konden kinderen naar hartenlust springkastelen, muziek en wateractiviteiten ontdekken.

In Waregem draaide dit weekend rond kinderen. Onder meer kraampjes en een hindernissenparcours maakten van het Regenboogpark een paradijs om in te spelen. Op de vijver was het ook mogelijk om een boottocht te maken.

Het letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van Kinderstad kwam op naam van acrobaat David Dimitri. De Zwitserse entertainer treedt al 50 jaar op en is ook muzikant en koorddanser. Hij toverde een lach op de gezichten in de circustent en daardoor doet hij zijn werk nog zo graag. “Ik voel me jong wanneer ik het publiek, de glimlachjes en de reacties zie”, vertelt hij.