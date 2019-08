Vanavond beginnen in Waregem de Waregem Koerse Feesten. Met als hoogtepunt Waregem Koerse zelf, dinsdag op de hippodroom.

De paardenrennen lokken elk jaar 40.000 toeschouwers naar de stad. En dat betekent dus extra inspanningen bij de ordediensten om alles veilig te laten verlopen. De stad heeft in 35 nieuwe camera’s geïnvesteerd, verspreid over de binnenstad, en de politie zet dinsdag 200 agenten in. Voor het eerst ook een brigade agenten te paard.