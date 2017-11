Waregem trekt City Coach aan

Waregem moet over enkele jaren een trendy, hippe en aantrekkelijke winkelstad zijn, en de stad trekt daarvoor een City Coach aan.

Dat is eigenlijk een centrummanager, maar die zal er ook de dorpskernen van de deelgemeenten en de grote baanwinkels bij betrekken. Waregemnaars zoeken het vaak buiten de stad, ook voor de dagelijkse inkopen. Ook voor de niet-dagelijkse inkopen is er veel concurrentie van steden in de buurt, zoals Kortrijk en Roeselare.

Adeline Bekaert zal instaan voor de communicatie en de goeie samenwerking tussen Unizo, WAGSO en de handelaars. Samen met het stadsbestuur zal ze een prioriteit geven aan de actiepunten en die implementeren. Zoals een digitaal platform met handelaars en de stad, een marketingcampagne, aanpassingswerken in het centrum en extra acties om meer mensen naar Waregem te lokken. Alles samen een vijftiental actiepunten. De opknapbeurt van het Pand is intussen al opgestart: eind januari zullen vijf kandidaten hun plannen presenteren, een jury zal het definitieve ontwerp uitkiezen.