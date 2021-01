De oude brug dateert uit de jaren 50 en heeft de tand des tijds niet zo goed doorstaan. Ze werd aangelegd zodat het wereldkampioenschap wielrennen er in 1957 kon aankomen. De brug, die de Zuiderlaan over de Stadionvijvers met het Regenboogstadion verbindt, is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Dat zal ook zo blijven in de toekomst.