Waregem wil Be-Part alleen overnemen

En dus niet samen met Kortrijk, zoals Vlaams minister van cultuur Sven Gatz voorstelt. Eind volgend jaar moet de provincie haar bevoegdheid cultuur overdragen, aan Vlaanderen of aan lokale overheden.

Vlaanderen is geen vragende partij voor Be-Part, maar de minister wil het centrum nu laten verder zetten door Waregem en Kortrijk. Maar onderhandelingen over die samenwerkingen zitten vast. En daarom wil het stadsbestuur van Waregem nu aan de minister voorstellen om alleen Be-Part verder te zetten, zonder Kortrijk. Iets wat het stadsbestuur van Kortrijk betreurt. Al is het de minister die uiteindelijk moet beslissen.