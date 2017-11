Sinds de invoer van het betalend parkeren door B-parking, een filiaal binnen de NMBS, is de bezettingsgraad van de Stationsparking met 41 procent gedaald. Veel pendelaars komen nog met de wagen, maar parkeren in de omliggende straten. Ook de bezoekers van de moskee parkeren in de buurt, waardoor de verkeerschaos toeneemt. Er wordt nu onderzocht of Waregem de stationsparking opnieuw kan overnemen, en of de parking van de oude Sofinalsite gebruikt kan worden.