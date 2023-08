Leeftijd hoeft sportieve ambities niet te begrenzen. Jozef Lazou uit Desselgem mag zich op 81-jarige leeftijd opnieuw wereldkampioen noemen. In zijn leeftijds- en gewichtscategorie haalde hij vrijdag in het Poolse Wieliczka goud.

Jozef Lazou wist 55 kg te trekken en 63 kg te stoten. Daarmee troefde hij zijn tegenstanders af in de categorie boven 80 jaar en gewicht onder 81 kg. De Waregemnaar werd in het voorjaar ook Europees kampioen en behaalde in december al eens de wereldtitel. Hij moet dit jaar nog 82 kaarsjes uitblazen.

Voor hem thuis ongetwijfeld een warm ontvangst wacht, blijft de tachtiger nog een week op het World Masters Weightlifting Championship in Polen om er als scheidsrechter te helpen.

Bekijk ook: