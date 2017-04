Waregemnaar krijgt vijf jaar cel voor neersteken vriendin

Daarvan is negen maanden effectief, de rest wordt gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn agressie- en drankprobleem. Begin december vorig jaar mondde een discussie tussen het paar in hun woning in Waregem uit in een steekpartij. De 41-jarige vrouw was in de late ochtend thuisgekomen na een feestje, waar het koppel de avond voorheen samen naartoe was geweest. Haar vriend was er vroeger vertrokken. Tijdens de discussie nam hij een mes in de keuken en plantte dat in de linkerschouder van de vrouw, net onder het sleutelbeen. Daarbij doorboorde hij een belangrijke slagader. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar en revalideert nog steeds. Het slachtoffer krijgt een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro.