Het hele wielercircus met de media-aandacht voor Waregem en de deelgemeenten tijdens het BK was een uitstekende zet. Het Belgisch Kampioenschap spreekt tot de verbeelding, zeker bij de vele koersliefhebbers die zolang thuis hebben moeten zitten.

Een grote volkstoeloop op het parcours in Waregem was het niet, maar het Belgisch Kampioenschap is toch altijd iets aparts. De echte wielerliefhebbers wilden niet ontbreken. Daardoor zaten de terrassen, horecazaken en VIP ruimtes zo goed als vol.

Wout van Aert toonde zich de sterkste na een spectaculaire slotfase. De organisatie kan terugblikken op een geslaagde editie met een gedroomde winnaar.