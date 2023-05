Waregems bedrijf krijgt sportbedrijf-award van Ben Weyts

Het Waregems bedrijf TVH Parts heeft de allereerste Vlaamse Sportbedrijf-Award ontvangen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Het is een erkenning voor hun inzet om werknemers voor of na het werk te stimuleren om te sporten en te bewegen.

Zo’n tachtig bedrijven kwamen in aanmerking voor het binnenhalen van een award. Een onafhankelijke jury selecteerde in vijf categorieën vijf verschillende bedrijven die een Sportbedrijf-Award binnenhalen.

“Sommige leeftijdscategorieën haken af door de combinatie werk en gezin. En dus proberen we hen te bereiken waar ze het meeste tijd doorbrengen: op de werkvloer. Bedrijven die ons daarbij helpen - en daar trouwens zelf ook wel bij varen - zetten we graag in de bloemetjes", zegt Sportminister Ben Weyts.

Meer dan 250 werknemers

In 2021 lanceerde Weyts de Sportbedrijf-campagne: een aanbod aan bedrijven met o.a. een sport- en beweegscan en een starterskit, waarmee organisaties makkelijk aan de slag kunnen. Intussen werden al meer dan 400 sport- en beweegscans afgenomen en gingen bijna 1.000 bedrijven in op het starterskit-aanbod.

Bedrijven die aan minstens 4 van 7 criteria voldoen, kunnen ook een sportbedrijflabel aanvragen. Intussen behaalden al meer dan 130 bedrijven dat label.

TVH Parts ontvangt nu ook een award als sportbedrijf in de categorie profitbedrijven met meer dan 250 werknemers. Andere winnaars zijn Alides, Ipsos, VTI Aalst en het UZ Antwerpen.

“Mensen zijn gelukkiger, productiever, minder gestrest en minder vaak afwezig als ze fit en gezond zijn. Door het samen sporten met collega’s is er ook meer sociaal contact. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die sport- en beweegmogelijkheden aanbieden een betere reputatie hebben én een hogere loyaliteit genieten bij hun personeel", sluit Weyts af.