Waregems bedrijf neemt grootste batterijpark van ons land in gebruik

Het Waregemse energiebedrijf Yuso neemt binnenkort een mega-batterijinstallatie in gebruik in Ruien, op de provinciegrens met Oost-Vlaanderen. De batterijen en omvormers staan op de site van de vroegere stroomcentrale, die vijf jaar geleden is afgebroken.

De batterijinstallatie heeft een capaciteit van 100 megaWatt. Dat is te vergelijken met 20.000 thuisbatterijen. Het is de grootste installatie in ons land, een investering van maar liefst 25 miljoen euro.

Energie opslaan

De batterijen slaan overtollige stroom op, om ze bij energietekort weer vrij te geven. "Vanmorgen was er een tekort aan wind en zaten we aan prijzen van 640 euro. Later was er overschot aan zon en de prijs zakte naar 140 euro. Het verschil kan door deze batterij gedekt worden", legt CEO Michel Verschueren uit.

Het is de bedoeling om in december de batterij effectief in gebruik te kunnen nemen.