Waregems cultureel centrum krijgt nieuw gebouw met café

De vroegere bib wordt helemaal gesloopt. In de plaats komt een nieuwe vleugel van 20 op 30 meter. Op het niveau van de Zuiderpromenade komt een aantrekkelijke nieuwe inkomsas en een cultuurcafé, waar je los van een voorstelling altijd terecht kan om iets kan drinken.

Dat cultuurcafé zal kunnen uitpakken met een groot terras met zicht op het Regenboogpark en het vernieuwde Pand. Op het gelijkvloers komt een nieuw sanitair blok en vier polyvalente zalen, waarvan een als leskeuken zal dienen.

Upgrade bestaand gebouw

Waregem pakt ook het bestaande gebouw van het cultuurcentrum aan. Er komt een vrachtwagenlift en de foyer wordt gerenoveerd en uitgerust met een nieuw onthaalmeubel en vestiaire.

De ruimtes links en rechts van de schouwburg, aansluitend op de foyer, zullen dienst doen als expositieruimtes. Tot slot krijgen de blauwe en rode zaal nieuwe toegangsdeuren, zodat alle verhuurzalen vanuit het nieuwe centrale circulatiepunt toegankelijk zijn.

Op vandaag is in het meerjarenplan van de stad een budget van 5,7 miljoen euro voorzien voor de uitbreiding van cultuurcentrum De Schakel en voor de werken in de Schakelbox.