Waregemse chiro op kamp rond eigen chiroheem

Het plan was om naar het Limburgse Opoeteren te gaan, maar door de coronamaatregelen kon dat niet. Leider Arthur Coorevits: "We hadden daar een kleine kampplaats geboekt, maar we konden daar de bubbels niet respecteren. Met zo'n mooi veld op ons eigen chiroheem is dit perfect mogelijk en daarom hebben we de keuze gemaakt om dit hier te organiseren."

De leiders doen hun best om iedereen een echt kampgevoel te bezorgen. Al blijft ook hier natuurlijk voorzichtigheid geboden. De kinderen zijn in bubbels verdeeld, ook de leiders en ze zien elkaar alleen op afstand. De velden zijn opgedeeld zodat elke bubbel zijn eigen speelveld heeft. Voor de zowat 200 leden is dat een prima alternatief.