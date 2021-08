Waregemse leert jonge kinderen ondernemen

Jonge kinderen leer je makkelijker vaardigheden aan. De initiatiefneemster liet zich inspireren door topondernemer Jef Colruyt die zelf heel vroeg aan persoonlijke ontwikkeling deed. Ze wil af van het idee dat je van rijke komaf moet zijn of uit een ondernemersfamilie moet komen om zelf een zaak te beginnen. "Dat klopt niet" zegt ze. "Mijn overtuiging is dat je heel veel zelfvertrouwen nodig hebt en dat je je snel kan aanpassen aan de veranderlijke wereld, zeker in tijden zoals vandaag."

Isabelle komt zelf wel uit een ondernemersfamilie, maar stond haar oma destijds niet open voor verandering, dan was er geen bedrijf meer. "Mijn grootouders hadden op een bepaald moment een zeer moeilijke periode. Ze deden in vlas. Het was mijn oma die heel inventief was. Ze had een grote pot voor zeven kinderen en ze ging daarin soep maken voor de nonnen. Dat project is intussen uitgegroeid tot een bedrijf van 45.000 maaltijden per dag."