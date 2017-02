Warenhuis in AZ Groeninge Kortrijk

Op 1 maart opent in het AZ Groeninge in Kortrijk een nieuwe Carrefour Express.

Dat meldt het ziekenhuis. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen een supermarkt opengaat in een ziekenhuis. AZ Groeninge had al een winkeltje in het ziekenhuis, maar de uitbater laat die nu overgaan in een Carrefour Express van 250 vierkante meter groot.

Bezoekers en medewerkers kunnen kiezen uit een uitgebreid aanbod van voeding zoals verse broodjes en zelfs kip aan 't spit, drank, kranten en tijdschriften, bloemen, geschenken en nog veel meer. Kortom, alles wat in een gewone supermakrt te vinden is. In het assortiment is er ook aandacht voor biovoeding en glutenvrije voeding.

Er is ook gedacht aan de patiënten en mensen die minder mobiel zijn, want de deuren en gangen zijn breed genoeg zodat rolstoelgebruikers zich ook gemakkelijk door de winkel kunnen verplaatsen. En er komt zelfs een postpunt.