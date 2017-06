Warme weer zorgt voor recordvoorjaar kust

Heel wat hotels waren volgeboekt met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en ook dit weekend is het een voltreffer. En dat is in één en hetzelfde voorjaar wel uitzonderlijk. Vandaag is het weer aanschuiven om Blankenberge binnen te rijden en een parkeerplaatsje te vinden.

De overrompeling op het strand heb je normaal pas in het hoogseizoen. Hoofdredder Tom Cocle heeft nu al zijn handen vol: “Ik sta hier nu al 20 jaar op het strand en ook voor ons is dit een ongelofelijk sterk voorseizoen. Wij zitten ook al met een watertemperatuur die boven de 20 graden is. Dat is een temperatuur die normaal pas bereikt wordt midden augustus.”