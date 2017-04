"Warme William" op toer in Brugge

Hij is de mascotte van de "Warme Stedencampagne" die ernaar streeft om het aantal zelfdodingen tegen 2020 fors te doen afnemen. Op lokaal niveau vertaalt zich dit in het creëren van een warme en ondersteunende stadsomgeving voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Daarbij zet Brugge in op de versterking van de veerkracht en het mentaal welbevinden van de jongeren. Er wordt hen gevraagd om over hun problemen te praten en zaken niet op te kroppen. Warme William gaat de komende maanden op toer, onder meer in scholen en stadsparken.