Warmste Week in Kortrijk schiet uit de startblokken

"Goed voorbereid"

De organisatie schat dat er ongeveer 100.000 mensen zullen langskomen. "Vorig jaar waren het er 80.000 maar omdat we nu echt in een stad liggen, kan dat aantal wel eens oplopen. We zijn alleszins goed voorbereid. Samen met de veiligheidsdiensten van Kortrijk is het hele terrein op punt gesteld en de samenwerking verloopt heel vlot", vertelt woordvoerster van Studio Brussel Yasmine Van der Borght.

Het terrein wordt dit jaar aangevuld met 'Linde's karaoke'. Linde Merckpoel zal er samen met mensen die een plaat hebben aangevraagd, hun favoriete nummers zingen. De laatste dag wordt traditioneel afgesloten met een slotshow. Wie met de auto komt, parkeert het beste op een van de randparkings. Van daaruit rijden shuttlebussen naar het terrein van De Warmste Week. Je kan niet met de auto tot aan het Nelson Mandelaplein. De Warmste Week bracht vorig jaar 17,3 miljoen euro op.