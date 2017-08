Warmtecamera's detecteren gevaren langs spoorwegen

Een bedrijf uit Kortrijk FLIR experimenteert samen met de NMBS met zo’n type camera. Omdat de camera warmtegevoelig is, detecteert hij, beter dan een normale camera, bijvoorbeeld personen die op de sporen lopen of wagens die op een overweg blijven stilstaan. Een toepassing die levens kan redden. Eén van de testzones ligt in Brugge.

En de camera’s gaan nog verder: de nieuwste toepassing is branddetectie bijvoorbeeld in tunnels. Het Kortrijks bedrijf gelooft sterk dat cameratoepassingen de wereld veiliger kunnen maken.