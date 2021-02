Warmtenet Brugge breidt uit

De Vlaamse regering kent 465.000 euro toe voor de uitbreiding van het IVBO warmtenet in Brugge.

Dat warmtenet vertrekt vanuit de industriezone op de Pathoekeweg en krijgt tegen eind 2021 nieuwe vertakkingen naar de Sint-Pieters Molenwijk Noord en Zuid, de appartementen “Op Den Dijk” langs de Oostendse Steenweg en het Atelier van Mintus. Door de uitbreiding zullen meer woningen verwarmd worden met groene energie. IVBO beschikt over één van de eerste en grootste warmtenetten van Vlaanderen.

1,58 miljoen

Momenteel gaat 65 % van de restwarmte naar het AZ Sint-Jan, het OCMW, de gevangenis, grote bedrijven, appartementen en een woonwijk. De kost van de uitbreiding bedraagt zo’n 1,58 miljoen euro. IVBO-voorzitter Minou Esquenet. “Met de uitbreiding van het warmtenet besparen we 265 ton CO2 per jaar. Eens de Sint-Pietersmolenwijk Noord en Zuid volledig uitgebouwd zijn kan er nog eens 1.000 ton CO2 per jaar bespaard worden.”