Wasserij breidt fors uit ondanks coronacrisis

Meerdere miljoenen investeren in je bedrijf in een jaar waarin corona stevig inhakt op de economie. Het is gewaagd, maar het houdt de ondernemers achter wasserij Cailliau uit Ieper niet tegen om hun firma uit te breiden.

De wasserij focust vooral op horecatextiel en is ervan overtuigd dat de hotelsector opnieuw zal rechtveren. De bedrijfsoppervlakte en de capaciteit van de wasserij zullen dankzij de investering verdrievoudigen.

De wasserij is in West-Vlaanderen marktleider bij hotels met 20 tot 400 kamers. Normaal wast Cailliau 30 tot 35 ton aan linnen per week. Tijdens de covid-crisis gingen de hotels dicht en verwerkte de firma nog amper 300 tot 400 kilo. Het personeel moest drie maanden thuis blijven. Maar er is leven na Corona en dus moet je investeren, vindt de zaakvoerder.

Door de uitbreiding zal de wasserij het linnen van 8.000 bedden kunnen wassen, drogen en strijken.