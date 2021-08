Wat beslist het Overlegcomité vandaag?

De verschillende regeringen in ons land buigen zich vandaag op het Overlegcomité opnieuw over de coronamaatregelen.

Op de agenda staan mogelijke versoepelingen voor de horeca en de uitbreiding van de coronapas naar kleinere evenementen. Dat Covid Safe Ticket kan momenteel pas gebruikt worden voor evenementen met meer dan 1.500 aanwezigen, zoals bijvoorbeeld concerten, voetbalmatchen en festivals. CD&V en Vooruit lieten eerder al weten voorstander te zijn om dat uit te breiden naar kleinere evenementen. De liberalen en groenen toonden zich echter koele minnaars van zo'n uitbreiding en vrezen de evolutie naar "een pasjesmaatschappij". Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet zich in die richting uit en zei dat hij voorstander is van een de CST voor evenementen waar ticketcontrole is, maar niet bij trouwfeesten, in winkels en in de horeca.

Cultuur en evenementen

De cultuur- en evenementensector hoopt alvast dat na het Overlegcomité de deuren wagenwijd open kunnen en legde daarvoor al een voorstel op tafel voor versoepelingen binnen de cultuursector. De ondergrens voor het aantal toegelaten bezoekers zou daarbij verlagen van 1.500 naar 200 binnen en 400 buiten, op voorwaarde dat die een Covid Safe Ticket hebben.

Verschillende maatregelen per gewest?

Jambon pleitte er afgelopen weekend ook voor om een streep te trekken onder de federale crisisfase en wil dat Vlaanderen opnieuw de regie in handen neemt. Die federale crisisfase werd aan het begin van de coronapandemie nog afgekondigd door premier Sophie Wilmès. Als die afloopt komen de provinciegouverneurs en gemeentebesturen aan zet. Met als gevolg mogelijk en lappendeken van maatregelen. Wat Vlaanderen betreft mag overigens ook de aanbeveling om te telewerken op de schop. Vlaams minster van Werk Hilde Crevits (CD&V) wees er donderdag op dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog is, met negen op de tien van de volwassenen die een vaccin tegen COVID-19 kregen. Het is volgens haar dan ook niet meer nodig dat de regering bedrijven "aanbeveelt" om te telewerken. Ze wil de keuze laten aan de ondernemers zelf.