Wat beslist overlegcomité? En wat vinden onze streekpolitici?

Morgen is er opnieuw overlegcomité waar over de coronamaatregelen wordt beslist.

Veel mensen snakken naar versoepelingen maar de cijfers kleuren nog maar lichtgroen. De ziekenhuizen liggen nog vol maar de vaccinaties lopen nu wel vlotter. Vooral de gemeentebesturen hebben de handen vol om alles in goeie banen te leiden. We legden ons oor te luisteren bij Francesco Vanderjeugd, de burgemeester van Staden en Philippe Decoene die bestuurder is van de Vereniging voor Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG) en ook schepen is in Kortrijk.

"Ik hoor in mijn gemeente twee kanten", zegt Vanderjeugd. "Het is echt genoeg geweest, we kunnen niet meer. Het is zwaar hoe we in onze vrijheid beperkt worden. Maar anderzijds hoor ik: "Het moet strenger. Een korte lockdown, drie weken en dan zijn we er door. Als je nu weer versoepelt en het draait slecht uit met de cijfers mag je van vooraf aan wer herbeginnen. En dat kan de bedoeling niet zijn".Je kunt niet een sector er uithalen. Temeer omdat we terecht hebben gekozen om het onderwijs zo goed als mogelijk intact te laten en dat vraagt opofferingen van andere sectoren.

Er is geen kant- en klaar draaiboek voor deze situatie. "Maar ik ben er zeker van als je sneltesten kunt combineren met een goeie vaccinatiegraad en gericht hernemen van de vrijheid, dan lukt het wel", zegt Philippe Decoene. "We krijgen ook heel wat vragen van verenigingen die denken aan zomeractiviteiten. Dat is moeilijk, want we hebben geen glazen bol om perspectief te bieden. We proberen hen zo goed als mogelijk te begeleiden".

De burgemeester van Moorslede Ward Vergote windt er op twitter alvast geen doekjes rond.