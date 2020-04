Wat mag en wat niet? Genieten van de zon in coronatijden

Het belooft een zonnig weekend te worden, maar door de coronacrisis zullen we in ons kot van de zon moeten genieten. Wij lijsten graag even op hoe je kan genieten van de zon zonder de corona-maatregelen te overtreden.

Dankzij het mooie weer dit weekend wordt de verleiding erg groot om even van de zon te genieten buitenshuis, maar enkel wandelen, joggen of fietsen zijn daarbij toegelaten. Let wel: je mag enkel alleen, met je gezin of met 1 vriend of vriendin buiten sporten. Hou daarbij voldoende afstand en doe dat ook enkel in je eigen buurt.

Ook in de tuin werken mag, zeker nu de recyclageparken op 7 april terug openen. Nadien de barbecue aansteken kan, maar alleen met het gezin en dus niet met buren of vrienden.

Extra controles

Een uitje naar de kust, de Ardennen of een bos 50 kilometer verderop zijn dus niet toegelaten. Ook genieten op een bankje in het park, een picknick met het gezin, gaan vissen, een zeiluitstapje of een tochtje met de moto zijn uitgesloten. Andere verplaatsingen mogen ook niet, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn. De politiediensten zullen daarom extra controles voeren.