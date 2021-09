Wat met de mobiliteit in Brugge tijdens het WK tijdrijden?

ALGEMENE SITUATIE?

De impact van het WK tijdrijden laat zich vooral voelen in het noorden en westen van de stad. De renners komen vanuit Knokke, over Dudzele, doorheen Damme en rijden zo via de noordzijde de stad binnen. De aankomstplaats is op ’ t Zand, dus in die omgeving zal er hinder zijn.

BEREIKBAARHEID?

De stad blijft bereikbaar met de wagen, maar aan de noordzijde (kant St-Jozef en Dudzele) en Westzijde (via t’ Zand) kan je moeilijker en soms ook niet met een voertuig binnenrijden. Het gemotoriseerde verkeer kan wel langs de Oostmeers, de Katelijnepoort, Kruispoort en Dampoort het centrum inrijden. Uitrijden gebeurt langs dezelfde weg en ook de Gentpoort in dit geval. Dus langs die weg kan je dan ook wel je bestemming in het westen of noorden bereiken, mits wat omwegen en wat extra geduld. Het zal dus ook wel wat drukker zijn tijdens die 5-daagse wedstrijd.

ALTERNATIEVEN?

Veel bewoners verplaatsen zich met de fiets, zeker in het centrum, dus raadt de politie iedereen aan om voor de fiets te kiezen tijdens het WK. Op de afgescheiden fietspaden kan je overal terecht. Hier en daar moet je naast het parcours wel de fiets aan de hand houden, waar nadarhekken staan. Uiteraard is te voet ook een goeie keuze, voor wie dat kan.

OPENBAAR VERVOER?

De Lijn heeft zijn trajecten wel aangepast naar aanleiding van het WK. De grootste wijziging is het wegvallen van de halte op ’t Zand. Omdat daar het WK-dorp zich bevindt, en zowat het hele plein in beslag wordt genomen. Bussen houden halt aan het station, waar een voetgangersbrug is om zo veilig de ring te dwarsen en de stad binnen te wandelen. De gratis centrumshuttle van de stad blijft wel rijden, maar past zijn route aan.

PARKEREN BEWONERS?

Het parcours moet volledig parkeer- en autovrij zijn. Dat is nodig voor de veiligheid van de renners. Er mogen geen onvoorziene obstakels zijn. Maar stad en politie voorzien wel alternatieven voor de Bruggelingen die langs het parcours wonen. Voor diverse zones zijn parkeerplaatsen voorzien op wandelafstand. Zo zijn de ondergrondse parkeergarages ’t Zand en Zilverpand voorzien voor de bewoners van die buurt. Bewoners van de Komvest kunnen parkeren op de Kolenkaai.

KNIP BEVRIJDINSGLAAN?

De Bevrijdingslaan is misschien wel de grootste ingreep. Daar is er een knip ter hoogte van de Canadabrug. Die weg mondt immers uit op de laatste kilometer van het parcours. Daarnaast wordt het stuk tussen de Bloedput en de Buffelbrug gebruikt als parking voor de bewoners van de Gulden Vlieslaan, Elisabethlaan, Hoefijzerlaan en Bevrijdingslaan. Die parking wordt ook al deze week ingenomen, omdat men nu overal de nadarhekken begint te plaatsen. Bestuurders die van de Expresweg komen, kunnen dus afrijden aan de afrit St-Jan, aan de verkeerslichten naar rechts richting St-Andries of naar links richting Christus-Koning.

NMBS

Tenslotte voorziet de NMBS ook extra treinen. Via het station kan je te voet richting Oostmeers, want er wordt nog gewerkt in het Albertpark.