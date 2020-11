Wat met studieruimtes voor studenten?

Want zo samen opgepakt in één ruimte studeren zoals het in blokperiodes voor de coronabesmetting het geval was kan niet meer. Het is afwachten op wat de Nationale Veiligheidsraad beslist over het inrichten van studieplekken. Door als lokale overheid zelf studieruimte ter beschikking te stellen zorg je voor minder druk en besmettingsrisico in de studentensteden. Roeselare heeft daar sinds de eerste coronagolf ervaring mee. Er staan nu opnieuw een zestigtal studenten op de lijst voor een plekje om in groep te blokken.