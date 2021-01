Wat verandert er op 1 februari?

Een nieuwe maand komt eraan, en dat betekent ook dat er wat nieuwigheden of andere regels op komst zijn.

Vlaamse steden en gemeenten krijgen vanaf 1 februari de mogelijkheid om GAS-boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50. De voorwaarde is dat de bestuurder maximaal 20 kilometer per uur te snel gereden hebben. De steden en gemeenten die er gebruik van willen maken, moeten ook hun GAS-boetereglement aanpassen.

Tarieven openbaar vervoer verhoogd

Spoorwegmaatschappij NMBS en openbaarvervoermaatschappij De Lijn verhogen naar jaarlijkse gewoonte een aantal tarieven op 1 februari. Bij De Lijn worden het m-ticket, de tienrittenkaart m-card en de Omnipas, het abonnement voor reizigers van 25 tot 64 jaar, duurder. De prijs van het m-ticket, dat je koopt via de app of de website van De Lijn, stijgt bijvoorbeeld van 1,80 naar 2 euro, een stijging van 11 procent. De tienrittenkaart m-card zal niet langer 15, maar wel 16 euro kosten. De Omnipas wordt 3 procent duurder (132 euro voor drie maanden of 399 voor twaalf maanden).

Bij de NMBS wordt een standaardticket gemiddeld 0,65 procent duurder. De woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen worden 1,95 procent duurder. Forsere prijsstijgingen zijn er bij de speciale Youth Holidays-passen, waarmee jongeren tot 26 jaar tijdens de schoolvakanties een week of een maand onbeperkt met de trein kunnen reizen. De prijzen van onder meer de losse tickets voor senioren, jongeren en om de fiets mee te nemen blijven ongewijzigd. De papieren tienrittenkaarten worden duurder, maar daar valt wel aan te ontkomen door ze via de app digitaal te kopen. De NMBS vereenvoudigt tot slot de tarieven voor korte grensoverschrijdende reizen naar de buurlanden, en versoepelt ook de reisvoorwaarden.

Gas en elektriciteit

Vanaf 1 februari hebben veel meer gezinnen recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, het laagste tarief op de markt. Tot nu toe hebben 450.000 gezinnen voor elektriciteit en 270.000 gezinnen voor gas recht op het sociaal tarief. De regering breidt die doelgroep nu uit naar iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Dat zijn ongeveer 447.000 extra gezinnen. De uitbreiding zou onder meer eenoudergezinnen en alleenstaanden ten goede komen.