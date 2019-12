Wat zijn de populairste voornamen van 2019?

Dit is de top 5 bij de jongens:

- Liam, 69 geboren

- Leon, 66 geboren

- Arthur, 65 geboren

- Louis, 61 geboren

- Jules, 58 geboren

Dit is de top 5 bij de meisjes:

- Olivia, 64 geboren

- Marie, 57 geboren

- Ellie, 54 geboren

- Camille, 51 geboren

- Louise, 51 geboren

Arthur en Olivia in Vlaanderen

In heel Vlaanderen zijn Arthur en Olivia voorlopig het populairst. Arthur werd dit jaar 338 keer gekozen (tegenover 322 in 2018). De naam staat al zeven jaar na elkaar in de top tien. Na Arthur volgt Liam (333, vorig jaar 289 en vijfde plaats). Op de derde plaats staat Noah (319 keer gekozen (vorig jaar tweede plaats met 314 geboortes). Leon (314) en Louis (272) vervolledigen de top vijf.

Lukas/Lucas

De top drie van de jongens ziet er puur fonetisch anders uit. Zo staat Lucas/Lukas (272/108) ook dit jaar bovenaan, gevolgd door Victor/Viktor (221/140). Arthur (338) staat dan samen met Artuur (13), Artur (6) en Arthuur (3) op de derde plaats.

Olivia

In de loop van 2019 kregen in heel Vlaanderen 343 pasgeboren meisjes Olivia als naam (tegenover 326 in 2018). Op plaats twee staat Mila (301) (en Milla 14). Op de derde plaats volgt Emma (276 keer gekozen), in 2018 nog goed voor de vijfde plaats. Louise, de populairste meisjesnaam van 2017, volgt op de vierde plek (273) en op plaats vijf staat Ella (256).

Bekende namen

Dit jaar kregen ook 4 jongens de naam Archie. Bij de meisjes zijn er in 2019 ook 12 Elsa’s geboren, 28 Arya’s, 2 Madonna’s, 197 Ellie's (in 2018 waren dat er 135), 9 Dua’s, 53 Ariana’s (26 in 2018) en 22 Selena’s.