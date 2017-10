Wat zwemt er in de Vleterbeek in Poperinge?

De Vleterbeek en de aanpalende bufferbekkens worden beheerd door de provincie West-Vlaanderen. Visserijbiologen geven een woordje uitleg geven over de verschillende vissoorten die in de Vleterbeek voorkomen, en vertellen weetjes over vissen en over de waterkwaliteit. De kans is groot dat de kinderen blankvoorn, riviergrondel en baars zien. Het gaat om een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen, het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en stad Poperinge.