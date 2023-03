'Water' centraal thema in tentoonstelling Ria Verhaeghe

De Brugse Reien zijn al duizenden keren gefotografeerd en ook kunstenares Ria Verhaeghe uit Roeselare is erdoor gefascineerd. Tijdens corona nam ze elke dag een foto van de Spiegelerei in Brugge.

Een aantal van die foto's zijn nu te zien in B-Part in Waregem. Samen met een zestigtal schilderijen en een reeks uit haar indrukwekkende collectie krantenfoto's. Centraal thema van de expo is water. Ria Verhaeghe, kunstenares: "Ik ben gestart begin corona met het registreren van het water. Gelukkig woon ik aan de reien in Brugge. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik poste elke dag een foto van het water op de reien."

Telkens hetzelfde onderwerp maar telkens anders. Ria Verhaeghe is gefascineerd door water. Dat is ook het de titel van de expo "Panta Rhei , Spiegelrei ". Water dat altijd beweegt en altijd anders is, zoals de Griekse filosoof Heraclitus zei. Op de expo ook een zestigtal schilderijen op papier. "Die schilderijen zijn niet geschilderd op basis van foto's. Ik schilder ze rechtstreeks. Ik zet mijn ezel voor het venster en schilderen maar. Ik heb er veel gemaakt, honderden. Het is oud cursuspapier van mijn man, er zitten veel ordeningen in, grafieken. Dat vind ik zo mooi als tegenstelling met dat speelse water. Daarom heb ik dat gebruikt. Ik gooi ook nooit papier weg."

De expo van Ria Verhaeghe loopt nog tot eind april in het platform voor hedendaagse kunst B-part op het gemeenteplein in Waregem.