Water en vuur op openingsavond TAZ

In Oostende is Theater aan Zee gestart met een vuurspektakel en een concert van Blindman in het Leopoldpark.

En het theaterfestival pakte meteen uit met een première, want het was de eerste keer dat het saxofoonkwintet samenspeelde met een Decap-orgel. Ze brachten de Water Music Suite van Händel, een perfecte keuze, want de aftrap TAZ gebeurde onder een plensbui. De uitgeregende openingsavond eindigde met een artistieke feestklapper: vuurwerk dus, en dat op de tonen van Händels Music for the Royal Fireworks.

Vlaams Cultuurminister Sven Gatz was de eregast op de openingsavond. Hij is al enkele zomers een bekend gezicht op TAZ. "Ondanks het feit dat we niet iedereen vorig zomer gelukkig konden maken, hebben we terug 10 miljoen extra in de cultuursector kunnen stoppen na de besparingen", zegt hij. "Dan is er ook nog de taxshift die maakt dat het goedkoper is om personeel te houden of aan te werven".