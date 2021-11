Water in gasleiding: problemen na 4 dagen nog niet overal opgelost

In Oostvleteren is distributiebeheerder Fluvius al vier dagen met man en macht in de weer om de gastoevoer te herstellen bij ruim 200 gezinnen. Donderdag is bij graafwerken water in de ondergrondse gasleidingen geraakt.

Een groot deel van het dorp zat zonder gas om te verwarmen en te koken, maar na vier dagen keihard werken zijn zeven op tien getroffen gezinnen al opnieuw aangesloten. Woensdag zou iedereen weer gas moeten hebben.

David Callens: “Tijdens werken heeft een aannemer een gasleiding, elektriciteitsleiding en waterleiding beschadigd. Door de breuk in de waterleiding is er duizenden liters water in de gasleiding gestroomd. Het is een enorm werk om al het water uit de buizen te halen. We hebben meer dan vijftig putten gemaakt om daar dan water met speciale apparatuur uit te zuigen.”

Hoe dan ook, voor de bewoners is het niet echt aangenaam om eind november zonder gas te vallen. Maar de herstelling is een arbeidsintensieve klus. Vandaag vallen de werkomstandigheden nog mee. Maar ook in het kletsnatte weekend is Fluvius blijven doorwerken om de gastoevoer te herstellen. Bijna acht op tien getroffen woningen heeft intussen weer gas. “We willen de mensen zo snel mogelijk weer van gas voorzien. Dit is superonaangenaam in deze periode van het jaar. Daarom werken we continu met 26 mensen, verschillende ploegen het hele weekend door van zeven uur 's morgens tot elf uur ’s avonds.”