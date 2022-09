In Woumen heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt voor het illegaal oppompen van water uit de Steenbeek. Die loopt op de grens van Woumen en Merkem. In het IJzerbekken geldt sinds midden juli een oppompverbod.

Toch bleef een landbouwer met een dompelpomp water zuigen uit de Steenbeek, om gewassen te besproeien. Via een ingegraven leiding vulde hij een waterput voortdurend bij. De Steenbeek is verbonden is met de Blankaartvijver, waarvan het waterpeil met amper 2m10 nooit lager stond. Natuurpunt IJzervallei kwam de inbreuk op het spoor, de zaak is in handen van het parket van Veurne. In de Ijzerpolder Zuid zijn deze zomer al vijf pv's opgesteld voor zware inbreuken op het captatieverbod.