Water in Snaaskerke kleurt bruin

Het leidingwater in de Dorpsstraat in Snaaskerke kleurt regelmatig bruin, de oorzaak is roestafzetting in gietijzeren leidingen. De Watergroep spoelt de leidingen regelmatig en werkt aan een permanente oplossing.

De druk in de leidingen is normaal vrij constant maar zodra de waterdruk stijgt of van richting keert kan het zijn dat er deeltjes roest loskomen en zich vermengen met het water, hierdoor krijgt het water een bruine kleur. Het vertroebelde water uit de kraan is drinkbaar maar kan bij het wassen van kleren wel voor bruine plekken zorgen. Ook kan het water schadelijk zijn voor wasmachines, kranen en boilers.

“Het is de bedoeling dat de oude gietijzeren leidingen binnenkort worden vervangen door PVC-leidingen dan is het probleem permanent van de baan. Dit moet wel in combinatie gebeuren met rioleringswerken”, aldus Kathleen De Schepper van De Watergroep.