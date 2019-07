In Wevelgem is gestart met de bouw van het nieuwe zwembad.

Door de graafwerken op de sportsite kan er nu water opgepompt worden en dat kan dan weer gebruikt worden voor landbouwers en fruittelers in de buurt, schrijft Het Nieuwsblad. Het water zal in tanks worden bewaard, de gemeente zal een reglement opstellen voor wie water nodig heeft. Het water is weliswaar niet voor alles geschikt.