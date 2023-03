Pollet is actief in de zwembadsector, de medische industrie en waterbehandeling. De groep heeft 40 bedrijven in 17 landen. Daar komt dus nu ook het Duitse TES bij. Dat bedrijf met 18 werknemers heeft naam gemaakt in de industriële waterbehandeling op de Duitstalige markt in Europa. Het bedrijf heeft een omzet van 23 miljoen euro.

In het segment van TES heeft Pollet zelf al 28 bedrijven, maar het staat voortaan ook sterker in onder andere Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.