Waterfront wordt blikvanger in herdenkingsjaar 2018

Het is 2018 en dus zitten we in het laatste herdenkingsjaar van 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

Gone West, het culturele programma rond de herdenking, heeft nog enkele heel opmerkelijke evenementen in dit slotjaar. Er is onder meer ComingWorldRememberMe met de 600.000 beeldjes in De Palingbeek en een muzikaal slotevent op de Ieperse markt. Maar vooral het Waterfront, met 3000 bootjes die op zee zullen dobberen tussen Zeebrugge en Oostende, moet een adembenemend beeld opleveren.

Studenten van Howest en Vives hebben samen prototypes ontwikkeld. Die moeten stabiel op het water blijven liggen en ook niet te zwaar wegen zodat twee mensen het bootje kunnen dragen. 6000 mensen zullen daarbij op het strand een mensenketting vormen. Na het Waterfront krijgt de boot ook een tweede leven.