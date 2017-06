Watergroep: "Uitzonderlijke droogte"

Er zijn op korte termijn geen bevoorradingsproblemen met water, zo verzekert De Watergroep in reactie op de maatregelen die gouverneur Carl Decaluwé heeft aangekondigd in delen van West-Vlaanderen. De huidige droogte is ook voor De Watergroep "uitzonderlijk", erkent het waterbedrijf, dat oproept zuinig met water om te springen.

De West-Vlaamse gouverneur vraagt wegens de extreme droogte inwoners om spaarzaam om te springen met water en verbiedt het oppompen van water in vier polders en een deel van het IJzerbekken.

In een reactie verzekert De Watergroep dat er in de regio nog voldoende waterreserves zijn, en dat er op korte termijn geen bevoorradingsproblemen zijn. "Er zijn nog voldoende voorraden in de waterbekkens, en als alternatief zijn er ook nog voldoende grondwaterreserves. Ook verhogen we de aankopen bij andere watermaatschappijen", aldus woordvoerster Kathleen De Schepper.

Ook bij De Watergroep ervaart men de huidige droogte als uitzonderlijk. Het waterbedrijf roept iedereen dan ook op geen water te verspillen.

