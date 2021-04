Voor de kust van Oostende is vanochtend een waterhoos gespot. Dat is een weerfenomeen dat je niet alle dagen ziet.

Het was Louise De Bruyne uit Oostende die de waterhoos kon filmen. Volgens de website Noodweer Benelux die het filmpje publiceerde, ging het om een zwakke waterhoos. Zo'n hoos is een vaak trechtervormige slurf onderaan een wolk die veroorzaakt wordt door snel draaiende luchtbewegingen boven open water. Hierbij wordt water omhoog gestuwd. Waterhozen zijn in het algemeen minder gevaarlijk dan windhozen.